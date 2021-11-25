Москва, 25 ноября 2021, 14:02 — REGNUM Москва призывает Варшаву прекратить силовые действия в отношении мигрантов на границе польско-белорусской границе, заявила 25 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Здание МИД России
Здание МИД России
Culture.ru
«Мы призываем польскую сторону предпринять все необходимые меры для прекращения внеправовых силовых действий в отношении людей, которые пришли туда точно не от хорошей жизни и не в поисках развлечений», — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что Москва ожидает от Варшавы проведения «досконального и заслуживающего доверие расследования всех имевших место эксцессов подобного рода, а также привлечения к ответственности всех замешанных в ней должностных лиц».

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.