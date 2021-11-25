Москва, , 14:02 — REGNUM Москва призывает Варшаву прекратить силовые действия в отношении мигрантов на границе польско-белорусской границе, заявила 25 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Здание МИД России Culture.ru

«Мы призываем польскую сторону предпринять все необходимые меры для прекращения внеправовых силовых действий в отношении людей, которые пришли туда точно не от хорошей жизни и не в поисках развлечений», — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что Москва ожидает от Варшавы проведения «досконального и заслуживающего доверие расследования всех имевших место эксцессов подобного рода, а также привлечения к ответственности всех замешанных в ней должностных лиц».

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.