Ханты-Мансийск, 25 ноября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Югре организована проверка по факту возгорания вертолёта Ми-2. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Вертолет Ми-2

Авиаинцидент произошёл 25 ноября в 09:50 по местному времени (07:50 мск) в 28 км от города Покачи после выполнения авиакомпанией «Конверс-Авиа» рейса по маршруту Лангепас — месторождение «Покачинефтегаз».

Вертолёт осуществлял экспедиционный полёт с целью осмотра нефтяной скважины. После посадки пилот высадил пассажиров и воздушное судно ожидало их возвращения с работающими двигателями. В момент стоянки произошел провал колеса шасси, в результате чего вертолет накренился, лопастями задел землю и загорелся.

Воздушное судно полностью сгорело. На борту Ми-2 находились член экипажа и два пассажира, которые доставлены в Когалым резервным воздушным судном. Пострадавших нет.

Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка всех обстоятельств инцидента.