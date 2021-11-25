Берн, , 13:58 — REGNUM Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок, находящийся с визитом в Швейцарии, встретился 24 ноября с председателем Национального совета Швейцарии Андреасом Аэби. Об этом сообщает News1 со ссылкой на свои источники.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи южнокорейский парламентарий поблагодарил правительство Швейцарии за поддержку мирного процесса на Корейском полуострове, а также призвал поддержать предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина об официальном окончании Корейской войны (1950−1953 гг).

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Известно, что до встречи со швейцарским коллегой Пак Бён Сок встретился с гражданами Южной Кореи, проживающими в Швейцарии.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Национального собрания Южной Кореи встретился 23 ноября с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом, с которым обсудил вопрос оказания помощи КНДР.

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