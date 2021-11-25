Нагайбакский район, Челябинская область, , 13:56 — REGNUM В Челябинской области прокуратура Нагайбакского района передалав суд уголовное дело о ДТП с гибелью 11-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного органа.

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По данным следствия, 11 мая житель Магнитогорска управлял автомашиной ВАЗ-21 134. Он выехал на встречную полосу и затем допустил занос. Его автомобиль выехал за пределы дороги и опрокинулся.

В итоге 11-летний сын гражданина скончался по дороге в больницу. Он не был пристёгнут ремнём безопасности. Уголовное дело рассмотрит Нагайбакский районный суд.