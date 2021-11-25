* Талибан — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:56 — REGNUM *Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Частная больница «ТабибанеНур» в афганской провинции Гор, построенная на средства ряда инвесторов, открыта местными официальными лицами Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает 8 SOBH.

Маулави Ахмад Шах Диндост, губернатор Гора, сказал в ходе церемонии открытия больницы, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовы предоставить возможности для инвестиций во всех областях, особенно в секторе здравоохранения.

Мохаммад Насер Алам, главврач больницы «ТабибанеНур», сообщил, что больница была построена при финансовой помощи ряда лиц как внутри страны, так и за ее пределами.

По его словам, в настоящее время в больнице имеется пять операционных, и она готова предоставлять медицинские услуги в соответствии с передовыми стандартами.

Абдул Саттар Моваффак, начальник управления здравоохранения провинции Гор, на церемонии открытия призвал инвесторов вкладывать средства в систему здравоохранения.

Эта больница была построена в то время, когда большинство инвесторов беспокоятся о будущем и хотят вывести свои капиталы из страны.

Стоит отметить, что «ТабибанеНур» является первой частной больницей в Горе.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже запустил ряд других проектов, построенных зарубежными организациями или странами.