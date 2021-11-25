Москва, 25 ноября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. То что, рестораторы открыто заявляют о росте цен на свои блюда — это честно и правильно по отношению к гостям, заявила корреспонденту ИА REGNUM член Совета директоров компании «Шоколадница» Лада Пугачева.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия В ресторане

«Это не личное желания рестораторов, а реакция, на рост цен на продукты питания и ингредиенты из которых готовятся блюда.

Это необходимость, чтобы остаться на плаву и продолжать радовать наших гостей качественной и вкусной едой. Цены будут подниматься плавно и не на все меню одновременно.

Уверена, что для наших гостей это не будет разочарованием, так мы очень стараемся, оставаться вкусными и доступными.

Рестораны, за время пандемии, были и есть одной из самых уязвимых отраслей. А сейчас растут цены на продукты.

Однако я считаю, что рестораны, это важное место, не только для питания, но и для общения людей. Для этого они созданы», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что представители крупных сетевых ресторанов в 2022 году увеличат свои цены до 15%.

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