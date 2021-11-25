Нальчик, , 13:54 — REGNUM В Кабардино-Балкарии житель Чегемского района заподозрен в создании и финансировании террористической организации. В отношении 46-летнего мужчины возбуждено уголовное дело об организации преступной деятельности террористической организации, его объявили в международный розыск, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Террористы Sallat.gger.jp

Как установлено в ходе расследования, находясь на территории Сирии, подозреваемый создал в 2012 году организацию, в которую вовлек двоих жителей республики. Вместе с ними он в течение пяти лет обеспечивал финансирование деятельности за счет средств, получаемых от разбоев, вымогательств и мошеннических действий.

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