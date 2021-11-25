Москва, 25 ноября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла поправки, уточняющие порядок ежегодного пересмотра размера материнского, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Размер маткапитала будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ.

Сейчас предусмотрено, что размер материнского капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Закрепляется, что для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, маткапитал составит 483 881,83 рубля.

Маткапитал за рождение второго ребенка увеличивается на 155 550 рублей.

Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составит 639 431,83 рубля.