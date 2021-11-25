Ханты-Мансийск, 25 ноября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Вертолет, на котором осуществлялся экспедиционный полет для осмотра нефтяной скважины, сгорел в 30 км северо-восточнее от города Покачи в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Mottld Вертолёт Ми-2

«По предварительной информации около 11:00 (мск) 25 ноября в 30 км северо-восточнее от города Покачи в Нижневартовском районе ХМАО сгорел вертолет Ми-2», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал и находившийся на борту вертолета пилот сумел покинуть машину. После это пассажиры и экипаж (всего 3 человека) был доставлены резервным бортом в г. Покачи.

Кроме того, указывается, что винтокрылая машин вела экспедиционный полет для осмотра нефтяной скважины и добавляется, что после посадки пилот высадил пассажиров и ожидал их возвращения с работающими двигателями.

«В момент стоянки произошел провал колеса шасси, в результате чего вертолет накренился, лопастями задел землю и загорелся», — добавляется в сообщении.

Помимо того, уточняется, что следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выехали на место инцидента и в настоящее время проводится проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября разведывательный беспилотник ScanEagle, принадлежащий силам самообороны Японии, пропал во время учений.