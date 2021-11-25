Мельбурн, Австралия, 25 ноября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Работники розничной торговли в штате Виктория (юго-восток Австралии) столкнулись с жестоким обращением со стороны покупателей после того, как закон о вакцинации вступил в силу для магазинов, торгующих нежизненно важными товарами. Об этом 25 ноября сообщил телеканал Nine News.

Pixabay.com Супермаркет

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В открытом письме премьер-министру Виктории Дэниелу Эндрюсу генеральный директор Австралийской ассоциации владельцев розничных сетей Пол Захра сообщил о насилии, отметив, что по всему штату были зафиксированы «тысячи случаев нападения на сотрудников» со стороны разгневанных покупателей после того, как их попросили покинуть магазин, так как они не привились от COVID-19.

Захра отметил, что некоторые сотрудники по-прежнему боятся выходить на работу из-за неспровоцированного насилия.

«К этим случаям относят избиение персонала, например, на рабочего выплеснули вскипяченный кофе, в другого сотрудника бросили тележку для покупок», — написал Захра.