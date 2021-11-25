Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Америка сегодня — проектор и инструмент глобализма, а главные мировоззренческие враги администрации США — политическая независимость и национальная самобытность народов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 25 ноября, комментируя публикацию Axios.

СССР

Как сообщалось ранее, по данным издания, пятеро сенаторов от Демократической партии США не намерены голосовать за кандидатуру уроженки Казахской ССР Сауле Омаровой на должность главы Управления финансового контроля. Против этого назначения выступают и республиканцы. Во время слушаний в Сенате депутаты рассуждали о ее «советском прошлом», спрашивали о кандидатской диссертации с анализом работ Карла Маркса, пытались выяснить, «направляла ли она официальное письмо» об уходе из комсомола.

« Позиция, занятая республиканцами, а также группой сенаторов от Демократической (!) партии США по поводу назначения уроженки СССР на пост финансового контролера США, показательна. Она заставляет даже тех, кто это делать не хочет, задуматься: что же такого было в Советском Союзе, в образовании и воспитании его граждан, что все эти годы американцы продолжают рассматривать в качестве угрозы?

Америка сегодня — это наиболее заточенный проектор и одновременно инструмент глобализма. Помноженный на увлечённость американского истеблишмента своей «всемирной миссией», этот факт делает главными мировоззренческими врагами американцев политическую независимость и национальную самобытность народов. Видимо, именно эти из тех черт, в духе которых воспитывали граждан СССР, и неприемлемы в первую очередь гонителям уроженки Казахской ССР Сауле Омаровой. А вопросы по поводу того, конспектировала ли она труды Карла Маркса и «выписалась ли официально из комсомола» — это для идиотов.