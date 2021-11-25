Канберра, , 13:50 — REGNUM В Австралии повысится риск масштабных наводнений и тропических циклонов. Об этом 26 ноября сообщил телеканал Nine News со ссылкой на данные Бюро метеорологии.

Австралия. Снимок из космоса NASA

Глава одного из отделов ведомства Эндрю Уоткинс в свою очередь отметил, что несколько факторов, влияющих на климат, вероятно, приведут к постоянно дождливой погоде в некоторых частях восточной Австралии в течение ближайших месяцев.

По его словам, погодное явления Ла-Нинья в Тихом океане стало «большой движущей силой» погодных изменений.

В Бюро метеорологии отмечают, что повышенный риск обильных дождей, штормов и наводнений в Австралии будет сохраняться до конца января. Наиболее пострадавшими от непогоды регионами станут такие штаты, как Виктория и Новый Южный Уэльс, в которых уже прошли сильные штормы и были эвакуированы жители сотен домовладений.