Канберра, 25 ноября 2021, 13:50 — REGNUM В Австралии повысится риск масштабных наводнений и тропических циклонов. Об этом 26 ноября сообщил телеканал Nine News со ссылкой на данные Бюро метеорологии.

Австралия. Снимок из космоса
Австралия. Снимок из космоса
NASA

Глава одного из отделов ведомства Эндрю Уоткинс в свою очередь отметил, что несколько факторов, влияющих на климат, вероятно, приведут к постоянно дождливой погоде в некоторых частях восточной Австралии в течение ближайших месяцев.

По его словам, погодное явления Ла-Нинья в Тихом океане стало «большой движущей силой» погодных изменений.

В Бюро метеорологии отмечают, что повышенный риск обильных дождей, штормов и наводнений в Австралии будет сохраняться до конца января. Наиболее пострадавшими от непогоды регионами станут такие штаты, как Виктория и Новый Южный Уэльс, в которых уже прошли сильные штормы и были эвакуированы жители сотен домовладений.