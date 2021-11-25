Иваново, 25 ноября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Ивановской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, два автомобиля столкнулись в районе села Буньково.

Vk.com/public68301160?w=wall-68301160_25323 Авария в Ивановской области

«Автомашина Peugeot с владимирскими номерами выехала на встречку и столкнулась с LADA Vesta. В отечественном автомобиле двое погибших», — уточнили в правоохранительном ведомстве.

Водитель и пассажир отечественной легковушки находятся в тяжелом состоянии. Трое человек, находящихся в иномарке, также пострадали, они госпитализированы.

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Как сообщало ИА REGNUM, серьёзное ДТП произошло в Ивановской области в конце октября. В Фурмановском районе на автодороге Широково — Косогоры легковой автомобиль Ford Focus, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с междугородним пассажирским автобусом «СимАЗ».

В результате лобового столкновения водитель легкового автомобиля и пассажир получили серьёзные травмы, они госпитализированы. В автобусе пострадали шесть человек.