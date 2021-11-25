Минск, 25 ноября 2021, 13:52 — REGNUM Более половины белорусских граждан готовы прийти на референдум и поддержать проект новой конституции. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 25 ноября на совещании по проекту конституции, сообщает БелТА.

Конституция Белоруссии
Конституция Белоруссии
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По его словам, прийти на референдум и проголосовать за проект конституции готовы 50−60% населения, на это указывают социологические опросы. Но если проект документа будет опубликован, людям объяснят, для чего он нужен, и расскажут о новациях, они поддержат его, «как это было на переломе в середине 1990-х».

Лукашенко подчеркнул, что нужны встречи с людьми в трудовых коллективах, по месту жительства, в общественных объединениях, нужны выступления в СМИ.

«На референдум граждане должны прийти с четким пониманием сути всех нововведений и необходимости их принятия», — заявил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу декабря власти Белоруссии планируют вынести проект конституции на общественное обсуждение, а позднее, в феврале 2022 года, провести референдум.

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