Стокгольм, 25 ноября 2021, 13:49 — REGNUM Риксбанк Швеции 25 ноября принял решение оставить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0%, несмотря на рекордно высокую инфляцию в стране. Глава регулятора Стефан Ингвес заверил, что повышения процентных ставок до конца 2024 года не ожидается. Об этом сообщил телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция
Стокгольм, Швеция

Несмотря на рост цен на продукты питания, электроэнергию и топливо, подтолкнувший инфляцию в Швеции до самого высокого уровня за последние 13 лет, повышения процентной ставки в Швеции по-прежнему не ожидается.

Представители регулятора полагают, что экономика Швеции все еще нуждается в стимулировании, и поэтому нулевая процентная ставка останется без изменений по мере того, как страна справляется с последствиями ковид-кризиса.

В то же время Риксбанк прогнозирует замедление темпов инфляции, которая усилилась в последнее время на фоне роста цен на энергоносители.