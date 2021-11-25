Стокгольм, 25 ноября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Риксбанк Швеции 25 ноября принял решение оставить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0%, несмотря на рекордно высокую инфляцию в стране. Глава регулятора Стефан Ингвес заверил, что повышения процентных ставок до конца 2024 года не ожидается. Об этом сообщил телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция

Несмотря на рост цен на продукты питания, электроэнергию и топливо, подтолкнувший инфляцию в Швеции до самого высокого уровня за последние 13 лет, повышения процентной ставки в Швеции по-прежнему не ожидается.

Представители регулятора полагают, что экономика Швеции все еще нуждается в стимулировании, и поэтому нулевая процентная ставка останется без изменений по мере того, как страна справляется с последствиями ковид-кризиса.

В то же время Риксбанк прогнозирует замедление темпов инфляции, которая усилилась в последнее время на фоне роста цен на энергоносители.