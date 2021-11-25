Самара, 25 ноября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Обстоятельства гибели мужчины на железной дороге устанавливают в Самарской области. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

LxAndrew Поезд

По предварительным сведениям, вечером 24 ноября на 1112 км около остановочной платформы Мирная электропоезд 6520 смертельно травмировал мужчину, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

«Машинист поезда с целью предотвратить наезд применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако мужчина был травмирован выступающими частями тепловоза», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время следователи проводят проверку, им предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.