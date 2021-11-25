Москва, 25 ноября 2021, 13:44 — REGNUM Российская делегация в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ подготовила проект декларации по теме противодействия использования интернета террористами. Об этом 25 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде, в ходе которых стороны обсудили подготовку документов к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ.