Москва, , 13:44 — REGNUM Российская делегация в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ подготовила проект декларации по теме противодействия использования интернета террористами. Об этом 25 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«К Совету министров иностранных дел ОБСЕ Россия подготовила проект декларации по актуальной теме противодействия использованию сети интернет в террористических целях. Мы рассчитываем на его поддержку», — сказала Захарова на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде, в ходе которых стороны обсудили подготовку документов к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ.