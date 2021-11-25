Каракас, 25 ноября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Венесуэла вновь заявила о своей поддержке первоначального духа мирных соглашений 2016 года в Колумбии, которые подтолкнули противоборствующие стороны к заключению договора с целью прекращения вооруженного конфликта. Об этом пишет Prensa Latina.

Венесуэла

В заявлении, опубликованном министерством иностранных дел Венесуэлы, власти страны поддержали озабоченность, выраженную генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который осудил применение насилия в Колумбии.

По мнению властей Венесуэлы, систематическое преследование и избирательное убийство общественных деятелей стало государственной политикой колумбийского правительства, которое «несет полную ответственность за хрупкость этих соглашений и постоянное увеличение цикла насилия».

Венесуэла также подтвердила свою приверженность и поддержку всех усилий и инициатив, направленных на укрепление прочного и безусловного мира в Колумбии.