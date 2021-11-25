Стокгольм, , 13:46 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подсчитали, что четвертая волна пандемии коронавируса может унести этой зимой около двух миллионов жизней по всей Европе. В организации также считают, что до марта 2022 года Швеция рискует столкнуться с чрезвычайной загруженностью реанимационных отделений. Однако государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл отверг прогноз ВОЗ 24 ноября в интервью телеканалу SVT.

Флаг ВОЗ

«Я если честно не знаю, на чем это основано», — заявил эпидемиолог.

Тегнелл отрицает, что приближающаяся четвертая волна слишком сильно ударит по Швеции: «Нет, конечно, давление на реанимационные отделения снова будет возрастать, но уже не в таком масштабе, который мы видели раньше».

»Самая лучшая мера — это вакцинация. Надо, чтобы как можно больше людей получили не менее двух, а лучше трех доз, особенно пожилые и люди с другими заболеваниями», — добавил Тегнелл.

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