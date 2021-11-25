Стокгольм, 25 ноября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. 24 ноября правительство Швеции приняло решение, что любому жителю страны старше 18 лет будет предложена третья доза вакцины от COVID-19. Решение о начале массовой ревакцинации было объявлено в ходе пресс-конференции с участием министра социальных дел Лены Халленгрен, передает телеканал SVT.

PublicDomainPictures Вакцинация

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«Ее рекомендуется вводить по прошествии шести месяцев после введения второй дозы», — заявила министр.

Правительство Швеции также выделит 100 миллионов крон (€10 млн) для увеличения темпов вакцинации.

Напомним, что ранее в Швеции ревакцинацию от COVID-19 могли пройти только лица старше 65 лет, социальные работники, персонал учреждений по уходу за лицами с особыми потребностями, а также лица из групп риска в возрасте от 50 до 64 лет.