Киев, , 13:40 — REGNUM В нынешнем году объем материально-технической помощи США Украине составил свыше $130 млн. Об этом 25 ноября заявил на брифинге украинский министр иностранных дел Димитрий Кулеба.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Общий объем материально-технической помощи Украине со стороны США в 2021 году составил более $130 млн», — сказал он.

Также глава украинского МИД уточнил, что в это входят поставки вооружений, военной техники и оборудования, боеприпасов, кораблей, средств связи, медоборудования и другое.

«Все это направлено на оборону Украины», — пояснил Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не видит ограничений в вопросе поставок Киеву вооружений и будет обсуждать этот вопрос с новым правительством ФРГ.