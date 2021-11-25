Берлин, , 13:39 — REGNUM В Германии значительно усилятся голоса ярых недоброжелателей России, но их практическая линия будет удерживаться в определенных рамках, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 25 ноября, комментируя высказывания кандидата в канцлеры Германии Олафа Шольца.

Олаф Шольц Олаф Косинский

Как сообщалось ранее, Шольц заявил, что Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия сформировали правящую коалицию. Предполагается, что социал-демократы получат в том числе посты канцлера, главы МВД, Минобороны, экономического развития, «Зеленые» — вице-канцлера, главы МИД, министра экономики и защиты климата, «Свободные демократы« — пост главы Минфина.

« Такая конфигурация правящей коалиции ФРГ, если входящие в неё партии одобрят коалиционное соглашение, будет сложной для нашей страны. О каких-то конкретных вещах тут, конечно, говорить преждевременно, но можно рассчитывать, что ведущие для восточной политики позиции на министерском уровне, которые оставила себе СДПГ (сфера обороны и экономического развития и сотрудничества), послужат для наших отношений стабилизирующим фактором. СДПГ, как известно, имеет долгую и прочную традицию разумной восточной политики. Одно имя канцлера Шрёдера чего стоит! Немало положительного делалось СДПГ и после него уже в коалиции с ХДС.

С другой стороны, в Германии значительно усилятся голоса ярых недоброжелателей России в лице «Зеленых» и Свободной демократической партии. Тем не менее, их практическая линия будет удерживаться в рамках в силу необходимости находить конкретные решения вопросов, входящих в компетенцию соответствующих министров, особенно министра иностранных дел. Отсюда заявление о готовности нового правительства к «конструктивному диалогу» и усилению сотрудничества с Россией по тематике глобальных вызовов, особенно по климату и окружающей среде. Понимают в новой коалиции и то, что, при всем желании отказаться к 2045 году от ископаемого топлива, газ до этого времени останется «незаменимым энергоресурсом».

Сдерживать новую коалицию от резких шагов будет и пристальное оппозиционное око бывшей правящей партии ХДС.

Позиция Германии по Украине при новом правительстве в первое время не изменится, но в дальнейшем корректировки вероятны. Во всяком случае, переход внешней политики ФРГ в руки других операторов даёт возможность что-то исправить в той линии, которая завела Берлин в тупик.

В политике Берлина по Белоруссии ожидаю ужесточения — и на уровне заявлений, а в практических делах.