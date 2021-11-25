Костромским чиновникам запретят заключать контракты без подробных графиков
Кострома, 25 ноября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил разработать документ, обязывающий чиновников включать в конкурсную документацию при проведении закупок подробные графики производства работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
В области имеют место случаи, когда контракты на строительство или реконструкцию важных объектов имеют лишь сроки начала и окончания работ. Временные рамки промежуточных результатов исполнения соглашений не прописываются. В пример можно привести контракт на капитальный ремонт моста через реку Кострому на 486 млн рублей, заключенный между комитетом по строительству администрации города и ярославским подрядчиком АО «Ярдормост». Его исполнение должно завершиться 15 декабря 2021 года.
Регулирующий этот вопрос нормативно-правовой акт к 29 ноября текущего года разработают исполнительные органы государственной власти региона. Впоследствии его рассмотрит и примет администрация. Будет ли документ касаться всех контрактов или только тех, финансирование которых осуществляется в рамках нацпроектов, пока не ясно.