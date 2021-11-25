Великий Новгород, 25 ноября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода грузового железнодорожного вагона в Великом Новгороде. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба СЗТП Грузовой вагон сошел с рельсов в Великом Новгороде

Новгородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со сходом вагона с пути на станции Менделеевская в Великом Новгороде.

По предварительным данным, 25 ноября в 03:30 мск на 168 км станции в результате наезда на сбрасывающий башмак произошло отсоединение вагона со щебнем от железнодорожного состава и его сход с путей. В результате аварии никто не пострадал.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры», — добавили в ведомстве.