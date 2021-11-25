Нижний Новгород, 25 ноября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали федеральные законопроекты о необходимости проверки QR-кодов при посещении общественных мест и на железнодорожном и воздушном транспорте. Решение было принято на сессии регионального парламента 25 ноября.

Пресс-служба парламента Нижегородской области Спикер Нижегородского Заксобрания Евгений Люлин проводит заседание по видеоконференцсвязи

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В поддержку законопроектов выступили 42 депутата, семь народных избранников проголосовали «против», один парламентарий воздержался. Против инициативы выступили фракции КПРФ и «Справедливая Россия — За правду». При этом представители фракций подчеркивают, что они поддерживают необходимость проведения массовой вакцинации.

Глава комитета по социальной политике Наталья Смотракова («Единая Россия») отметила, что необходимо предусмотреть выдачу справок вакцинированного от коронавируса для тех, у кого нет возможности получить QR-код. Также она полагает, что для граждан, которые привились зарубежными вакцинами также требуется регламентировать выдачу специальных пропусков. В целом профильные комитеты парламента не возражают против принятия законопроектов.

Спикер Заксобрания Евгений Люлин («Единая Россия») констатировал, что в настоящее время в парламент поступили списки, где жители области высказались «за» или «против» действия QR-кодов по всей стране, сообщает news-nn. Так, поддержали федеральную инициативу, согласно документам, 13 тыс. подписавшихся, против выступили 6 тыс. жителей Нижегородской области.

Люлин добавил, что вместе с поддержкой законопроектов парламент подготовил 15 предложений по совершенствованию данной инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Госдумы определил 30-дневный срок, в течение которого региональные парламенты должны представить отзывы на законопроекты о введении QR-кодов. Госдума на пленарном заседании 16 декабря планирует обсудить в первом чтении пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Последнее заседание по данному вопросу состоится в нижней палате российского парламента 22 декабря.