Москва, 25 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Девальвируя свою валюту, власти Турции повышают конкурентоспособность своих экспортеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкая лира

«Россия не является основным торговым партнером Турции. В структуре турецкого экспорта Россия занимает примерно 2,5%-3%. Основными торговыми партнерами для Турции являются Германия (9,4%), Англия (6,6%) и США (6,0%), — отметил он. — В рыночной экономике c плавающими валютными курсами опережающее падение лиры может сделать товары и услуги, произведенные в Турции, более привлекательными для внешнего сектора. Девальвируя свою валюту, турецкие власти действительно повышают конкурентоспособность своих экспортеров. Но тут важно не заиграться в валютные войны, поскольку до наступления момента, когда турецкий экспорт станет по-новому привлекательным для торговых партнеров, есть риски разрушить экономику и обесценить сбережения населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, обвал курса национальной валюты Турции может свидетельствовать о больших проблемах в турецкой экономике и несогласованной политике.