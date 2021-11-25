Москва, 25 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, разрешающий фермерам строить магазины на своих землях, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Согласно изменениям, реализация фермерским хозяйством сельскохозяйственной продукции собственного производства на принадлежащим фермерскому хозяйству земельном участке из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенном для осуществления деятельности фермерского хозяйства, допускается с использованием помещений, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, входящих в состав имущества фермерского хозяйства, а также в нестационарных торговых объектов, размещаемых без проведения работ, связанных с нарушением почвенного слоя земельного участка.

При этом строить магазины на пашенных землях или мелиорационных землях запрещается.

Требования к помещениям, в которых допускается реализация фермерским хозяйством сельскохозяйственной продукции собственного производства, устанавливаются законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, отмечается в документе.