Кишинёв, 25 ноября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Большинство депутатов Молдавии на заседании 25 ноября поддержали законопроект о поправках в государственный бюджет на 2021 год, чтобы выделить деньги на выплату долга Газпрому за предоставленный газ. Трансляцию из зала заседаний вела пресс-служба законодательного органа.

Socialistii.md Парламент Молдавии

На погашение долга требуется около $74 млн. Это средства за газ, поставленный в Молдавию за ноябрь и за половину октября. Поддержали поправки 60 депутатов из 101.

Долг образовался из-за резкого роста стоимости поставки газа в Молдавию в октябре после передподписания контракта с российской стороной. Тарифы для населения подняли только ноябре, в результате у компании «Молдовагаз» не набралось нужной суммы.

Стоит отметить, что деньги за газ молдавская сторона должна была перечислить 22 ноября, в противном случае, по условия контракта, Газпром имел право прекратить подачу топлива. В руководстве российской компании согласились дать отсрочку.