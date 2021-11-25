Эксперт рассказал, о чем свидетельствует падение курса турецкой лиры
Москва, 25 ноября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Обвал курса национальной валюты Турции свидетельствует о больших проблемах в турецкой экономике и несогласованной политике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.
«Падение лиры, как любой индикатор финансового рынка, говорит о многом. В данном случае — о больших проблемах в экономике и несогласованной экономической политике регуляторов. Это также видно по ускорению оттока капитала из страны, росту дефицита счета текущих операций (до 5,1% ВВП), высокой по историческим меркам безработице (12,1%) и рекордной инфляции (19,58%), — сказал Дорофеев. — Социальные волнения также очень характерно показывают, что есть причины для беспокойства о состоянии турецкой экономики. Страна очень тяжело восстанавливается после введения жестких локдаунов в 2020 году и от потерь в туристическом бизнесе из-за снижения туристических потоков вследствие пандемии».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одной из причин падения курса лиры может быть недостаточная независимость центрального банка Турции.