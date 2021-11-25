Москва, 25 ноября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Обвал курса национальной валюты Турции свидетельствует о больших проблемах в турецкой экономике и несогласованной политике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Турецкая лира

«Падение лиры, как любой индикатор финансового рынка, говорит о многом. В данном случае — о больших проблемах в экономике и несогласованной экономической политике регуляторов. Это также видно по ускорению оттока капитала из страны, росту дефицита счета текущих операций (до 5,1% ВВП), высокой по историческим меркам безработице (12,1%) и рекордной инфляции (19,58%), — сказал Дорофеев. — Социальные волнения также очень характерно показывают, что есть причины для беспокойства о состоянии турецкой экономики. Страна очень тяжело восстанавливается после введения жестких локдаунов в 2020 году и от потерь в туристическом бизнесе из-за снижения туристических потоков вследствие пандемии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одной из причин падения курса лиры может быть недостаточная независимость центрального банка Турции.