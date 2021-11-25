Москва, 25 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Центральный банк Турции оказался недостаточно независим для того, чтобы сопротивляться давлению турецких властей, которые требуют шоковой терапии и девальвации лиры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он прокомментировал ситуацию с обвалом лиры.

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«Падение лиры соответствует тренду ослабления валют сырьевых и развивающихся стран во второй половине 2021 года, — сказала Дорофеев. — Инвесторы выходят из менее качественных активов, опасаясь сдувания пузырей на рынках. Турецкий рынок как раз относится к зоне повышенного риска, поэтому сейчас для него не самые лучшие времена. Ко всему прочему еще добавляются и особенности действующей экономической политики турецких регуляторов. Фактически это поставило турецкую валюту в один ряд с валютами Аргентины, Ирана, Венесуэлы, Сирии, Зимбабве и других стран с галопирующей гиперинфляцией. Эрдоган требует от ЦБ Турции существенного снижения процентных ставок для повышения конкурентоспособности за счет шоковой терапии и девальвации нацвалюты и, как следствие, увеличения экспорта и инвестиций».

При этом, как пояснил Дорофеев, Центральный банк Турции недостаточно независим, чтобы сопротивляться такому давлению и уже на практике доказал, что готов идти на поводу у президента, несмотря на отток капитала из страны, высокую инфляцию и девальвацию лиры.

«На все это рынок реагирует очень предсказуемо и весьма очевидно — лира падает», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Турции уже начали возбуждать уголовные дела в отношении граждан, протестующих из-за обвала лиры.