Москва, 25 ноября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством РФ и правительством Венгрии о предоставлении Венгрии государственного кредита для финансирования строительства атомной электростанции на территории Венгрии от 28 марта 2014 года, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В протокол включено положение об обязательстве венгерской стороны осуществить не позднее 30 апреля 2021 г. погашение текущей задолженности по соглашению в сумме 72,7 млн евро и уплату процентов, начисленных на указанную сумму на дату погашения.

В правительстве РФ отмечают, что это обязательство полностью исполнено Венгрией в установленный срок — до даты подписания протокола.

Кроме того, протоколом предусматривается положение о возможности для сторон по инициативе заемщика согласовывать уменьшение ранее согласованной суммы годового использования кредита в срок не позднее 1 июля текущего бюджетного периода, равного календарному году.

Венгрии предоставлен государственный экспортный кредит в сумме до 10 млрд евро на цели финансирования сооружения двух энергоблоков атомной электростанции «Пакш» на территории государства. Просроченные обязательства венгерской стороны по соглашению отсутствуют, отмечают в российском правительстве.

По состоянию на 14 мая 2021 г. венгерской стороной использованы средства кредита в сумме 320,4 млн евро. Текущая задолженность Венгрии по соглашению отсутствует ввиду досрочного погашения дебитором использованной части кредита.