Каракас, 25 ноября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Венесуэла сегодня выразила свое разочарование по поводу коммюнике, опубликованного министерством иностранных дел Испании в связи с региональными и муниципальными выборами, состоявшимися в латиноамериканском государстве 21 ноября. Об этом пишет Prensa Latina.

Венесуэла

В заявлении, опубликованном министерством иностранных дел Венесуэлы, утверждается, что Испания вынесла ряд оценочных суждений в отношении избирательного процесса вопреки мнению сотен международных наблюдателей.

В этой связи Каракас заявил, что иностранные наблюдатели, присутствующие в южноамериканской стране, свидетельствуют о развитии образцового демократического процесса, и назвал венесуэльскую избирательную систему одной из самых современных и надежных в мире.

Венесуэла также подчеркнула, что народ страны, несмотря на последствия блокады США и в разгар пандемии COVID-19, осуществил процесс с полными гарантиями, в рамках самых высоких технологических стандартов и при участии всех политических секторов.

Эти факторы свидетельствуют о «существовании в стране динамичной демократии», говорится в заявлении. Венесуэла также призвала испанские власти исправить положение интересов Вашингтона в отношении южноамериканского государства.