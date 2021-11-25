Екатеринбург, 25 ноября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. На Среднем Урале осудили бизнесмена, который насмерть сбил 15-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе областного СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Инцидент произошел 12 сентября 2020 года. Житель города Волчанска Свердловской области совершил наезд на 15-летнюю девочку. Ребенок от полученных травм скончался. Мужчина был арестован после того, как скрылся с места ДТП. Следствие установило, что в водитель в момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал свердловчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а»,"б» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сопряжённое с оставлением места дорожно-транспортного происшествия»). Мужчина получил наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он не сможет управлять транспортным средством в течение трех лет. В качестве компенсации морального вреда бизнесмен выплатит 2 млн рублей родителям погибшей.