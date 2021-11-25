Сеул, 25 ноября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон встретился 24 ноября с послами арабских стран в Сеуле, с которыми обсудил пути развития сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Funki50 Сеул. Южная Корея

По их словам, во встрече приняли участие послы тринадцати стран, таких как Ливия, Марокко, Саудовская Аравия, Судан, ОАЭ, Алжир, Оман, Иордания, Ирак, Египет, Катар, Кувейт и Тунис.

В ходе встречи южнокорейский дипломат предложил представителям арабских стран укрепить двусторонние отношения, ориентированные на будущее, а также подчеркнул необходимость расширения двусторонних контактов.