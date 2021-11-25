Абакан, 25 ноября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Жителей Хакасии предупредили о надвигающихся снегопадах.

Pixabay.com Снегопад

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по ГО, ЧС и ПБ, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра, во второй половине дня 25 ноября и в течение суток 26 ноября в горах местами ожидается очень сильный снег.

Местами прогнозируется сильное отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах ожидается сильная гололедица.

Жителей Хакасии просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

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