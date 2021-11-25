Лима, 25 ноября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Ультраправая группировка La Resistencia напала на бывшего левоцентристского кандидата в президенты Йони Лескано и его семью. Об этом сам представитель партии Acción Popular рассказал в опубликованном заявлении, сообщает Prensa Latina.

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«La Pestilencia [так уничижительно называют эту группировку её противники — прим. ИА REGNUM] напала на мою семью физически, с палками и оскорблениями, и разгромила мой дом», — сказал Лескано

По данным телеканала Canal N, за несколько часов до нападения политик посетил президента страны Педро Кастильо.

Согласно видеоролику, размещенному в интернете, группировка ждала Лескано возле его дома, а когда он пришел, назвала его предателем и использовала прочие оскорбления, а один из нападавших преследовал его на пути в дом.

Политик добавил, что «этой преступной группе» остаётся только убить его и его семью, и призвал власти «принять меры, потому что мы, перуанцы, в опасности».

По его словам, радикалы, связанные с крайне правыми партиями «Народная сила» и «Народное обновление», также угрожали журналисту Густаво Горрити.