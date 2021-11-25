Фостер-сити, США, 25 ноября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Разработчики из Sledgehammer Games пообещали разобраться с многочисленными ошибками, вызывающими сбои и вылеты в игре Call of Duty: Vanguard. Об этом 25 ноября пишет портал VGC.

Скриншот с YouTube Героиня Call of Duty Vanguard

Для изучения проблемы разработчикам пришлось временно ограничить игрокам доступ к событию Secrets of the Pacific. Представители Sledgehammer Games также пообещали, что геймеры не потеряют доступ к контенту, заработанному в рамках проведения ивента.

Напомним, что релиз Call of Duty: Vanguard состоялся 5 ноября 2021 года. Игра была тепло встречена геймерами и критиками.