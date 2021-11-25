Владикавказ, 25 ноября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Депутаты парламента Северной Осетии не поддержали внесение изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по введению QR-кодов. Более 30% парламентариев проголосовали против.

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"За» проголосовали только 30 из присутствовавших депутатов при необходимости 35 поддерживающих голосов», — сообщает ГТРК «Алания».

По уточнению портала «ОсНова», против проголосовали 12 депутатов парламента Северной Осетии. Согласно проекту закона, QR-коды о вакцинации, наряду со справками о медотводе или о перенесенном заболевании, должны стать пропуском в учреждения культуры и общепита, торговые центры и на массовые мероприятия.

Напомним, в Северной Осетии с 26 октября ввели QR-коды для посещения предприятий общепита, организаций спортивной и культурно-развлекательной сферы.

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