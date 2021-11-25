Оренбург, 25 ноября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Оренбурге начали устанавливать новогодние ёлки. Об этом сообщает 25 ноября пресс-служба городской администрации.

Пресс-служба администрации Оренбурга Установка новогодней ёлки

На улицах муниципалитета появится свыше 60 праздничных деревьев. Предусмотрены разные варианты — живые деревья, световые и искусственные конструкции. Главные окружные ёлки установят в культурном комплексе «Национальная деревня» и парке им. 50-летия СССР.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 28 ноября на площади им Ленина начнут возводить главный новогодний городок. На нем появится центральная ёлка высотой 25 метров.