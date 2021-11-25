Киев, 25 ноября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. На Украине начинается создание авиаперевозчика под названием «Украинские национальные авиалинии», заявил 25 ноября президент страны Владимир Зеленский.

Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Зеленский

«Мы делаем мощный шаг — это наш национальный авиаперевозчик. Создание его, которое будет начато, можно сказать, официально уже сегодня (25 ноября)», — сказал он на форуме по вопросам авиации и туризма в Киеве, выступление которого транслировалось на странице офиса президента в Facebook.

Он добавил, что целесообразность создания национального авиаперевозчика ранее была подтверждена консультантами из Франции.