Москва, 25 ноября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Попытка президента США Джо Байдена собрать коалицию из желающих понизить цены на нефть пока не увенчалась успехом. В том смысле, что коалиция есть, но цены снижаться не хотят, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор компании Единый Брокер Артём Арзамасцев.

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«Планы продажи нефти из стратегических резервов США, скоординированные с союзниками в лице Китая, Индии, Южной Кореи и Японии пока результата не дали.

Так, нефть сорта Brent после коррекции до $78 за бочку достаточно быстро вернулась на старые уровни. По состоянию на 25 ноября, цена нефтяных фьючерсов составляет $82,30 за баррель.

Участники рынка ждут результаты заседания альянса ОПЕК+, которое состоится 2 декабря. Есть опасения, что действия США и их союзников могут повлиять на планы альянса придерживаться стратегии постепенного увеличения добычи (+400 тыс. баррелей в месяц).

Отказ от планов увеличивать добычу может быть ответом альянса на планы США погасить дефицит нефти из стратегических резервов. Да и наступившие в Европе холода и дефицит газа в ЕС не сильно способствуют снижению нефтяных цен.

В США сегодня День благодарения и биржи закрыты. Учитывая близость даты очередного заседания ОПЕК+, участники рынка, скорее всего не будут пытаться активно играть в ту или иную сторону.

Можно спрогнозировать, что в ближайшие дни рынок будет оставаться на уровнях, близких к текущим. И ждать новостей», — пояснил эксперт.

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