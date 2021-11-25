Ереван, 25 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Армении и Израиля Арарат Мирзоян и Яир Лапид обсудили по телефону ситуацию, сложившуюся в регионе. Об этом сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

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«Арарат Мирзоян представил ситуацию, созданную в результате недавней агрессии Азербайджана против территориальной целостности и суверенитета Республики Армения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стороны также обсуждали взаимоотношения Армении и Израиля. В том числе разговор коснулся армянского историко-культурного и религиозного наследия на израильской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на армяно-азербайджанской границе начались боевые столкновения. Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств Армении и Азербайджана созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, бои прекратились. Предположительно конфликт обострился из-за желания одной из сторон занять стратегические высоты, расположенные на спорной территории.