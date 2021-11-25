Ярославль, 25 ноября 2021, 13:12 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков не пришёл на встречу с городскими депутатами Ярославской областной думы, которая была назначена на 25 ноября. Об этом рассказала депутат Елена Кузнецова.
Встреча была назначена на 12 часов в малом зале мэрии. На неё пришли более десяти депутатов, в том числе три заместителя председателя облдумы Николай Александрычев, Сергей Якушев и Виктор Волончунас.
По словам Кузнецовой, на встрече планировалось обсудить актуальные проблемы Ярославля.
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