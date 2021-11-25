Ярославль, 25 ноября 2021, 13:12 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков не пришёл на встречу с городскими депутатами Ярославской областной думы, которая была назначена на 25 ноября. Об этом рассказала депутат Елена Кузнецова.

Депутаты не дождались мэра
Депутаты не дождались мэра
Елена Кузнецова

Встреча была назначена на 12 часов в малом зале мэрии. На неё пришли более десяти депутатов, в том числе три заместителя председателя облдумы Николай Александрычев, Сергей Якушев и Виктор Волончунас.

«Мы все собрались, пришли главы районных администраций. Сидим, ждём. Пришла секретарша, извинилась, сказала, что затягивается ВКС с Минстроем, и он не может прийти. Это полнейшее неуважение к депутатам», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат Елена Кузнецова.

По словам Кузнецовой, на встрече планировалось обсудить актуальные проблемы Ярославля.

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