Лима, , 13:11 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо гарантировал правовую безопасность и четкие правила для инвестиций. Об этом пишет Prensa Latina.

Педро Кастильо Braian Reyna Guerrero

В своем выступлении на мероприятии, посвященном малому бизнесу, Кастильо заявил об открытости страны для крупных инвестиций в сельскохозяйственный, горнодобывающий и инфраструктурный секторы.

«Не будет никаких произвольных или односторонних решений, и мы подтверждаем, что будем поддерживать диалог с деловым сектором и общинами», — сказал Кастильо.

Он также упомянул о переговорах с деловыми ассоциациями по поводу соглашения, подписанного премьер-министром Миртой Васкес с крестьянскими общинами трех перуанских провинций, которые протестуют против четырех шахт, работающих в верховьях рек и загрязняющих источники воды.