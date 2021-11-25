Москва, 25 ноября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Указ о назначении новым директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадия Гостева подписал президент России Владимир Путин. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

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«Назначить Гостева Аркадия Александровича директором Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте обнародованного документа.

Также уточняется, что этот указ вступает в силу со дня его подписания. При этом ранее российский лидер другим указом освободил от должности главы ФСИН Александра Калашникова.

Отметим, до этого назначения Аркадий Гостев занимал должность заместителя руководителя МВД РФ.