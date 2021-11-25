Лондон, 25 ноября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Родственный SARS-CoV-2 новый коронавирус выявлен у британских подковоносых летучих мышей. Это показало исследование учёных из Университета Восточной Англии, Зоологического общества Лондона и Службы общественного здравоохранения Англии, сообщает онлайн-портал Phys.org.

(сс) Sweetaholic Летучая мышь

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Специалисты изучили образцы фекалий летучих мышей, обитающих в Сомерсете, Глостершире и Уэльсе. Образцы принадлежат более чем 50 животным. Новый коронавирус, названный RhGB01, нашли у одной из мышей.

Прежде у малой подковообразной летучей мыши не находили коронавирус, связанный с атипичной пневмонией. Не встречался он и на британской территории. RhGB01 — один из сарбековирусов, это группа, включающая SARS-CoV-2 и SARS-CoV, вызвавший вспышку атипичной пневмонии (SARS) у людей в 2003 году.

Пока нет признаков того, что обнаруженный вирус может передаваться человеку. Но если заражённый COVID-19 человек передаст свой вирус инфицированной летучей мыши, RhGB01 может мутировать.

Учёные также считают, что вирус RhGB01 мог появиться у летучих мышей тысячи лет назад. Ранее тесты на них просто не проводили. Вирусы такого типа могут быть у более чем 90 видов подковоносов. В 2008 году ближайший родственный RhGB01 вирус нашли у летучих мышей в Болгарии.

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