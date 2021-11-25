Москва, , 13:07 — REGNUM Доллар 24 ноября возобновил подъем, однако в этот раз не смог дотянуться до отметки 75 руб., а сегодня, 25 ноября, корректируется вниз с открытия сессии, что можно расценить как признак ослабления хватки быков и передышки для рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Пара доллар/рубль обосновалась в районе 74,40 руб., определяясь с дальнейшим вектором движения. По большей части фундаментальная картина для российской валюты не претерпела значимых изменений и даже в некотором роде ухудшилась.

Геополитические риски никуда не исчезли, хотя и (временно) отошли на задний план. На рынке нефти затишье, которое может быть нарушено по мере приближения встречи ОПЕК+ на предстоящей неделе. Налоговый период по-прежнему не оказывает рублю ощутимой поддержки.

А доллар тем временем получил еще один мощный аргумент в пользу дальнейшего повсеместного роста в виде сильной статистики по инфляции и рынку труда, а также ястребиного протокола ФРС, который отразил склонность Центробанка к более оперативной нормализации денежно-кредитной политики.

По мере поступления такого рода подтверждений от чиновников Федрезерва в преддверии декабрьского заседания доллар будет и далее укреплять свои позиции в рамках бычьего тренда. В случае с рублем такой сценарий чреват закреплением котировок над уровнем 75 руб. и обновлением максимумов.

Впрочем, до конца сегодняшней сессии «россиянин» может сохранить за собой локальное преимущество на тонких торгах, тем более что USD снимает перекупленность на рынке Форекс, пусть и без особого энтузиазма. Однако это вовсе не означает, что паре грозит уход под отметку 74 руб.», — считает эксперт.

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