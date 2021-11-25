Сочи, Краснодарский край, , 13:07 — REGNUM Переговоры президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича начнутся в Сочи после 13:00 мск 25 ноября. Проведение пресс-конференции по итогам встречи глав двух государств не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча Владимира Путина с Александром Вучичем Kremlin.ru

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«Мы сейчас этого не делаем», — добавил официальный представитель Кремля, пояснив это ограничениями, связанными с противоэпидемической обстановкой.

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Песков добавил, что в начале беседы будет расширенный обмен заявлениями, затем переговоры президентов продолжатся в формате рабочего завтрака.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Кремля заявили, что главы государств на встрече в Сочи намерены затронуть вопросы российско-сербского стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также среди тем для обсуждения — цена на газ для Сербии, борьба с пандемией, ситуация на Балканах и международная повестка дня.