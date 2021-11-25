Ясиноватая, ДНР, , 13:07 — REGNUM Украинские вооружённые силы вновь нарушили военное перемирие, открыв огонь по территории ДНР. Как сообщил сегодня, 25 ноября, в своём телеграмм-канале глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко, артиллерия обстреляла школу в селе Красный Партизан. Несколько осколков снарядов попали в здание учебного заведения.

Украинская артиллерия обстреляла школу в селе Красный Партизан в ДНР Глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко

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Украинская артиллерия обстреляла школу в селе Красный Партизан в ДНР: последствия обстрела Глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко

Помимо этого, сегодня утром украинский беспилотник сбросил три взрывных устройства на центр Ясиноватой.

«Поврежден легковой автомобиль, пострадавших, к счастью, нет», — пояснил Дмитрий Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина сознательно идет на разрыв Минских соглашений. Провокации участились с наступлением осени. Чуть ли не ежедневно военные силы Украины (ВСУ) стали нарушать военное перемирие.

Так, 21 ноября, они нанесли артиллерийский удар по Ясиноватскому машзаводу. Пострадал экспериментальный цех предприятия — пробита кровля, повреждены стены и окна.

А 22 ноября ВСУ шесть часов обстреливали окраины Горловки из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и минометов.

Напомним, в ДНР очень много стариков, детство которых выпало на Великую Отечественную войну. А теперь на старости лет они снова переживают лишения и обстрелы уже украинских боевиков.

Так, 80-летняя Лидия Васильевна из поселка Еленовка говорит, что просила военных дать ей оружие и отправить на передовую вместо молодых солдат — ей жалко, что они гибнут.

Ранее 80-летняя жительница донецкого поселка шахты «Октябрьская» Тамара Антоновна тоже заявляла: «Мне бы дали автомат, я бы пошла в войска».

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